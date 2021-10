1 Zur Tös- und Lauterbacher Straße aus Richtung Medzentrum wird die Kreuzung dicht gemacht. Der Straßenverlauf Leibbrandstraße-Lauterbacher Straße wird per Ampelregelung einspurig vonstatten gehen. Foto: Riesterer

Bald geht es zur Sache in der Ecke Leibrandstraße und Lauterbacherstraße: Ab Montag wird dort der "Most- oder Rabenkeller abgerissen", verkündete der städtische Tiefbauabteilungsleiter Konrad Ginter in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Donnerstag.















Schramberg - Der Abriss des Eckgebäudes wird auch Auswirkungen auf die Verkehrsführung vor Ort haben. Die Abbruchmaßnahme kann im Rahmen des Sanierungsgebiets Talstadt West umgesetzt werden. Auch Lauterbachs Bürgermeister Norbert Swoboda hatte die Maßnahme jüngst im Gemeinderat bereits angekündigt.

Die Abrissarbeiten des Rabenkellers, so Ginter, werde etwa drei bis vier Wochen lang dauern – am Freitag bereits wurde begonnen, das Gewölbe vollends auszuräumen. Während der Maßnahme wird der Durchgangsverkehr über Leibbrandstraße und Lauterbacher Straße an der Baustelle entlang nur einspurig und per Ampelregelung erfolgen können.

Die Lauterbacher Straße sowie das kurze Straßenstück von der Tösstraße kommend, können jeweils entlang des Medzentrum-Geländes befahren werden, enden dann allerdings an der Kreuzungsbaustelle in einer Sackgasse. Ortskundige Autofahrer auf dem Weg nach oder aus Lauterbach kommend bittet Tiefbauleiter Ginter darum, frühzeitig über die Tösstraße auszuweichen, um die ampelgeregelte Durchfahrtsstraße etwas zu entlasten.

Die Auswirkungen auf den Straßenverkehr setzt Ginter derweil nicht so lange wie die Gesamtmaßnahme an: "Die Umleitung hoffe ich in maximal zwei Wochen durchzubringen."