Zu einem Unfall mit zwei Lkw ist es am Montag, um 10.35 Uhr auf der Landstraße gekommen, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Wegen der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Landstraße stundenlang gesperrt werden.

Tank beschädigt

Ein 22-jähriger Lastwagenfahrer war auf der Talstraße unterwegs und bog an der Einmündung nach links in die Landstraße ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Fahrer eines Sattelzugs, der von rechts kam, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Durch die Kollision verlor dessen Tank Dieselkraftstoff.