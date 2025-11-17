Sperrung in Hornberg beendet: Wieder freie Fahrt auf der L 108

Die Sanierungsarbeiten sind beendet – und damit auch die Sperrungen, die in Hornberg immer wieder für Ärger bei den Autofahrern sorgten.
Der erste Teil der Arbeiten war bereits im September des vergangenen Jahres begonnen worden. Anfang September 2025 folgte abschnittsweise die Erneuerung der Fahrbahndecke der L 108 ab dem Fohrenbühl bis zum Abzweig der Bahnhofstraße am Viadukt. Aber nicht nur die Straße wurde saniert: Im Zuge der Maßnahme wurden schadhafte Straßenentwässerungen repariert und die Bushaltestellen am Kriegerdenkmal sowie die Bushaltestellen mit Ampelanlage am Abzweig zur Postwiese barrierefrei umgebaut.