Sperrung in Furtwangen: Jetzt geht es mit der Sanierung der Allmendstraße los

1 Der erste Bauabschnitt der Sanierung der Allmendstraße vom Autohaus Siedle bis zur Einfahrt in die Unterallmend wird ab der kommenden Woche mindestens bis zum Jahresende komplett gesperrt. Der ganze Verkehr auf dieser Straße muss daher über die Wilhelmstraße umgeleitet werden. Foto: Stefan Heimpel

Die Sanierung der Allmendstraße in Furtwangen startet am Montag. Für den ersten Bauabschnitt muss die Straße mindestens bis zum Jahresende komplett gesperrt werden. Für den Verkehr bringt das deutliche Einschränkungen mit sich.









Mit deutlichen Verkehrsbehinderungen muss man ab der kommenden Woche in der Furtwanger Innenstadt rechnen: vor allem wird die Allmendstraße für den Straßenbau voraussichtlich bis zum Jahresende voll gesperrt. In der Folge fallen auch alle Parkplätze in der Wilhelmstraße weg, da hier nun auch der Schwerverkehr in beiden Richtungen unterwegs ist.