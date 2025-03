Die Vollsperrung der Dickenhardtstraße in Schwenningen besteht seit dem 18. November. Da war es zu einem schwerwiegenden Wasserrohrbruch auf Höhe der Firma Kübler gekommen. Dabei waren 1100 Kubikmeter Wasser ausgetreten.

Der Rohrbruch sei schnell behoben worden, sagt Oliver Bauer, Sprecher der Stadtwerke Villingen-Schwenningen. Warum aber dann noch eine so lange Sperrung des Straßenabschnitts in dem vor allem zu Stoßzeiten doch recht viel befahrenen Gewerbegebiet? Das hängt mit der Leitung zusammen, gibt der Sprecher weiter Auskunft.

Diese Leitung muss nämlich erneuert werden. „Dies geht allerdings nicht bei Bodenfrost und winterlichen Temperaturen“, erklärt Oliver Bauer, warum es hier eine solche Verzögerung gibt.

Ende März soll die Freigabe erfolgen

Beginn der Bauarbeiten an der Leitung sollte nun an diesem Montag, 3. März, sein. Beauftragt dafür ist das Unternehmen Hegau Energie GmbH & Co. KG . Wenn alles nach Plan verläuft, sollen die Bauarbeiten an der entsprechenden Stelle bis 31. März beendet sein und die Straße dann in diesem Abschnitt wieder freigegeben werden.

Allerdings wird die Wasserleitung nach Auskunft des Sprechers in der Folge auch gleich noch ganz hinauf bis zur Rietenstraße abschnittsweise erneuert, so dass es hier auch immer wieder in Abschnitten Sperrungen geben wird. Mit der kompletten Fertigstellung der Maßnahme werde in etwas bis Mai gerechnet.