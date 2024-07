Sperrung in den Ferien: Jostalstraße zwischen Titisee Neustadt und B 500 wird saniert

1 Die L 128 muss saniert werden und wird in den Ferien gesperrt. (Symbolfoto). Foto: dpa

Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) saniert in den Sommerferien die Jostalstraße (L 128) zwischen Neustadt und der B 500 am Thurner (Breisgau-Hochschwarzwald). Die Straße muss von Donnerstag, 25. Juli, bis Freitag, 6. September voll gesperrt werden. Der Verkehr wird weiträumig über Breitnau und Hinterzarten (B 500, B 31) umgeleitet.









„Der 7,4 Kilometer lange Straßenabschnitt ist in die Jahre gekommen und weist zwischenzeitlich starke Schäden wie Risse und Abplatzungen der Fahrbahndecke auf. Um den Schulbusverkehr nicht zu beeinflussen, soll die Sanierung in den Sommerferien durchgeführt werden. Durch die Vollsperrung können die Bauarbeiten in einem möglichst kurzen Zeitraum und mit der bestmöglichen Qualität umgesetzt werden“, so Felix Weis, der zuständige Projektleiter im RP.