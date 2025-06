Auch in Aichhalden gibt es ein Sinkloch

Sperrung in Aichhalden

1 Der landwirtschaftliche Weg musste gesperrt werden. Foto: Wegner Nicht nur in Schramberg, wie gerade auf der Steige, auch in Aichhalden gibt es gerade ein kreisrundes Loch mitten auf einer Straße.







Es ist zwar keine stark befahrene Verbindungsstraße wie in Schramberg die Steige in Richtung Sulgen, aber auch in Aichhalden ist es unerwartet zu einem kreisrunden Loch im Asphalt einer Straße gekommen.