4 Rückstau bis zum Rauschbart-Parkplatz: Hier hat sich noch nicht rumgesprochen, dass die Ortsdurchfahrt Eutingen bis zur Marktstraße wieder frei ist. Foto: Lück

Die Kunden von Bäcker Plaz haben es wohl als erstes gemerkt: Die Ortsdurchfahrt Eutingen ist bis zur Marktstraße ab sofort wieder frei!















Link kopiert

Eutingen - Das ist die schönste Eilmeldung des Tages: In Eutingen hat man (fast) wieder freie Durchfahrt.

11 Uhr. Der Café-Teil in der Bäckerei Plaz ist bis auf den letzten Platz besetzt. Vor der Theke: Viele Kunden. Auch draußen warten noch welche. Schaut man links hoch zur Kreuzung Richtung Horb – keine Sperrung mehr! Keine rot-weißen Baken! Nur Bauarbeiter, der per Leiter sich an der Ampel zu schaffen macht!

Die Sperrung der Ortsdurchfahrt Eutingen – sie ist ab sofort vorbei!

Freie Fahrt zwischen Horb und der Marktstraße

Klartext: Freie Fahrt zwischen Horb und der Marktstraße, sogar bis zur Metzgerei Odermatt.

Das heißt: Die mühsame Umleitung am Ortseingang, die Schleichwege direkt zu Bäcker Plaz und seinen Kollegen sind vorbei. Gut: Damit können auch Handwerker auf der Fahrt Richtung Rottenburg sich wieder ihr Frühstück bei Plaz holen oder frisches Gemüse bei Cengiz. Müssen dann nur über den Bahnhof Eutingen weiterfahren.

Denn: Aus Richtung Rottenburg geht es jetzt nur noch bis Edeka Rentschler. Danach nur noch „illegal“ über den Uhlandweg gegen die Einbahnstraßen-Richtung.

Übrigens: Bei der Rückfahrt in die Kernstadt Horb fängt der Rückstau schon in Höhe des Rauschbart-Parkplatz an. Hat sich wohl noch nicht rumgesprochen, dass man ab sofort wieder über Eutingen und das Gewerbegebiet wieder nach Rottenburg fahren kann...