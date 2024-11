Sperrung beim Albstädter Badkap: Straße ist wegen Rohrbruchs dicht

1 Ein Rohrbruch erzwingt die Umleitung. Foto: Karina Eyrich

Der Busverkehr nach Margrethausen ist auch beeinträchtigt.









Wegen eines Wasserrohrbruchs unter der Kreisstraße 7152 westlich von Ebingen muss die Fahrbahn in Richtung Westen auf Höhe der Badkap-Zufahrt vom Montag, 18. November an für die Dauer von geschätzt drei Tagen gesperrt werden, desgleichen die Linksabbiegespur nach Margrethausen. Der Verkehr nach Margrethausen wird so lange über die Bundesstraße 463 - Ebingertal- und Höristraße – umgeleitet, der in Richtung Ebingen an der Baustelle vorbeigeführt.

Bestimmte Haltestellen werden nicht angefahren Infolge der Sperrung kann der Bus nach Margrethausen bestimmte Haltestellen gar nicht – oder ausschließlich auf der linken Straßenseite – anfahren. In der Sonnenstraße werden alle Haltestellen bis zur Hausnummer 88 weiterhin bedient; nicht bedient werden die Haltestellen Lautlinger Straße 22, „Löwen“, Lautlinger Straße 154, Schalksburgschule, Badkap, Kornblumenstraße und Margrethausen Süd. Lesen Sie auch Die Haltestelle „Schule“ wird bedient wie gewohnt, die Haltestellen „Gemeindehaus“ und Blaikenstraße fährt der Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite an.