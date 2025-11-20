Sperrung bei Unterreichenbach: Fußgänger und Radfahrer bringen sich auf B 463 in Lebensgefahr

Wegen Forstarbeiten ist die Bundesstraße zwischen Unterreichenbach und Pforzheim-Dillweißenstein gesperrt. Manche Verkehrsteilnehmer interessiert das allerdings nicht.
Wer von Calw durchs Nagoldtal nach Pforzheim oder andersherum fahren möchte, der muss momentan etwas mehr Zeit einplanen: Seit Ende Oktober ist die B 463 zwischen Unterreichenbach und Pforzheim-Dillweißenstein aus Sicherheitsgründen gesperrt. Entlang der Straße und im Wald finden Holzerntearbeiten statt. Trotzdem gibt es Verkehrsteilnehmer, die die Sperrung missachten – und sich so in Lebensgefahr bringen.