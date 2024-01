Sperrung bei Sulz und Empfingen: Warum wurden die Bauernproteste auf der A 81 gestoppt?

3 Bei Empfingen wurde am Dienstagmorgen die Autobahn wegen des Protestzugs gesperrt. Foto: Baiker

Traktoren fahren am frühen Dienstagmorgen von Zimmern ob Rottweil aus nach Stuttgart. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse, die Polizei greift ein und legt Nagelbänder aus. Plötzlich stehen rund 200 Traktoren zwischen Sulz und Empfingen auf der Autobahn. Was ist passiert?









Zurück zum Anfang: Am Dienstagmorgen, teils auch schon in der Nacht, starten Traktoren und weitere Demoteilnehmer ihre Sternfahrt zur Bauerndemo auf dem Wasen in Stuttgart. Bei Rottweil trafen sich dazu mehrere kleinere Konvois im Gewerbegebiet Inkom, um von dort gemeinsam loszuziehen.