Sperrung an Freudenstädter Bacherkreuzung Lastwagen brennt an Abzweig zu B294

Auf der Bacherkreuzung in Freudenstadt ist am Montagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Der Abzweig von der B 28 auf die B 294 in Fahrtrichtung Dietersweiler musste gesperrt werden.