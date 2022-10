3 Flammen von Sperrmüll haben auf dieses Gebäude übergegriffen. Foto: Eyrich

Albstadt-Ebingen - Flammen von brennendem Sperrmüll haben am Montagabend auf ein Haus an der Einmündung der Ulrich- in die Klarastraße übergeschlagen. Der Feuerwehr Ebingen, die um 18.50 Uhr alarmiert wurde, hatte mit einem Löschzug den Brand schnell im Griff, der auf einen Rollladen des unbewohnten Hauses übergeschlagen hatte. Durch das Loch in Rolladen und Fenster zog der Rauch in das Gebäude und verteilte sich im ganzen Haus.

Einen Zigarettenautomaten, der am Gebäude montiert und in Brand geraten war, entfernte die Feuerwehr mit Hilfe einer Flex.

Andere Doppelhaushälfte bleibt verschont

Die andere Doppelhaushälfte unterhalb des Eckhauses war nicht betroffen. Verletzt wurde niemand. Einzig um die Besitzerin des Hauses, die vor Ort war, musste sich das Rote Kreuz kümmern.

Die Feuerwehr war mit 21 Kräften unter dem Kommando von Frank Bähr im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens steht bisher ebenso wenig fest wie die Brandursache. Beides soll die Kriminalpolizei am Dienstag klären.