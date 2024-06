1 Bei einem Bienenvolk in Geislingen wurde die Amerikanische Faulbrut festgestellt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wegen des Ausbruchs der Amerikanischen Faulbrut hat das Landratsamt Zollernalbkreis ein Teilgebiet der Gemeinde Geislingen zum Sperrbezirk erklärt und damit Schutzmaßnahmen angeordnet.









Bei der Amerikanischen Faulbrut handelt es sich um eine übertragbare, bakteriell bedingte Tierseuche, die große Schäden an der Bienenbrut verursacht und dadurch die Überlebensfähigkeit von Bienenvölkern in einer Region ernsthaft gefährden und dementsprechend erhebliche wirtschaftliche sowie ökologische Schäden hervorrufen kann. Ist die Amerikanische Faulbrut, wie nun in Geislingen geschehen, amtlich festgestellt, wird das Gebiet in einem Umkreis von einem Kilometer um die betroffenen Bienenstände zum Sperrbezirk erklärt, um die Ausbreitung zu verhindern.