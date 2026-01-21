Spendenübergabe in Schliengen: Der Inner Wheel-Club Markgräflerland unterstützt Frauen in Not

Der Inner Wheel-Club Markgräflerland spendet an das Frauenhaus in Lörrach. Die Übergabe fand in Mauchen statt.

„Orange the World“, die UN-Kampagne „Stopp Gewalt gegen Frauen“, ist eine Herzensangelegenheit des weltgrößten Frauen-Service-Vereins Inner Wheel (IW). Das zeigte sich auch auf dem Schliengener Weihnachtsmarkt vor der Kulisse von Schloss Entenstein. Am Stand des IW-Clubs Markgräflerland glänzten 130 Kiefernzapfen in orange, ebenso die Losnummernsterne der von zahlreichen regionalen Geschäften und Gastronomen reich bestückten Tombola. Auch die orangefarbenen Regenschirme der IW-Kampagne überstrahlten das trübe Regengrau.

Vierstelliger Betrag kommt zusammen Das Thema stieß auf Interesse, kaum jemand stellte seine Bedeutung in Frage, heißt es im Nachbericht. Durch diese Aktion und weiteres Fundraising des IW-Clubs Markgräflerland kam ein vierstelliger Betrag zusammen. Die Scheckübergabe – 5000 Euro – an das Frauenhaus Lörrach erfolgte im Innenhof des Weinguts Lämmlin-Schindler in Mauchen – auch gegenüber den Clubmitgliedern bleibt die Anonymität des Frauenhauses gewahrt.

Unsere Empfehlung für Sie Kreis Lörrach Damit Frauen in Not Hilfe erhalten Das Frauenhaus Lörrach zieht für das vergangene Jahr Bilanz: 54 Frauen und 59 Kinder wurden aufgenommen. Derweil mussten so viele Schutzsuchende abgewiesen und weitervermittelt werden wie noch nie.

Seit Mitte der 1970er-Jahre sind Frauenhäuser eine wichtige Anlaufstelle, Tag und Nacht erreichbar für Frauen, die sich entschlossen haben, den Sprung ins Ungewisse zu wagen, heißt es in dem Bericht weiter. Sieben Anläufe sind dazu im Mittel notwendig. Die Frauen müssen nicht nur die Kraft aufbringen, sich aus einer toxischen, oft langjährigen Unterwerfungsbeziehung zu befreien, sondern sie geben dafür viel auf: Freundeskreis, Bekannte und Routinen, eventuell auch Job und Geld. Sie geben das Leben auf, das sie kennen, das löst Angst aus.

UnterschiedlicheVerweildauer

Sie wählen die Notrufnummer des Frauenhauses und vereinbaren Termin und Treffpunkt an einem für sie erreichbaren Ort (die Adresse des Frauenhaus bleibt aus Schutzgründen anonym). Die Verweildauer im Frauenhaus ist so unterschiedlich wie das Alter der Betroffenen (ab 18 bis zu Rentnerinnen) und die soziale Schicht, in der sie Gewalt erfahren haben, heißt es.