Spendenübergabe in Schliengen: Der Inner Wheel-Club Markgräflerland unterstützt Frauen in Not

Der Inner Wheel-Club Markgräflerland spendet an das Frauenhaus in Lörrach. Die Übergabe fand in Mauchen statt.
„Orange the World“, die UN-Kampagne „Stopp Gewalt gegen Frauen“, ist eine Herzensangelegenheit des weltgrößten Frauen-Service-Vereins Inner Wheel (IW). Das zeigte sich auch auf dem Schliengener Weihnachtsmarkt vor der Kulisse von Schloss Entenstein. Am Stand des IW-Clubs Markgräflerland glänzten 130 Kiefernzapfen in orange, ebenso die Losnummernsterne der von zahlreichen regionalen Geschäften und Gastronomen reich bestückten Tombola. Auch die orangefarbenen Regenschirme der IW-Kampagne überstrahlten das trübe Regengrau.