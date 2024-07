Spendentour endet in Unterkirnach: Eine nicht enden wollende La-Ola-Welle zum Ende der „Tour Ginkgo“

Spendentour endet in Unterkirnach

1 Christiane Eichenhofer (Stiftungsgründerin, von links) Ilona Kollum von der Katharinenhöhe, Bürgermeister Andreas Braun, Andrea Blessing von der Roggenbachschule, Heike Brunner und Susanne Ciampa mit Spendenchecks für die „Tour Ginkgo“ Foto: Hella Schimkat

In Unterkirnach hat die „Tour Ginkgo“ am Sonntagnachmittag ihr Ende gefunden. Auf dem Mühlenplatz versammelten sich die teilnehmenden Radler und Unterkirnacher, um dem Ende der Spendentour beizuwohnen. Auch ein berühmter Gast befindet sich seit 20 Jahren unter den Teilnehmern.









Das Ende der „Tour Ginkgo“ in Unterkirnach wurde am Sonntagnachmittag zum riesigen Erfolg. Pünktlich gegen 15.30 Uhr rollten 120 Radfahrer, alle in Gelb, auf den Mühlenplatz, auf dem große Gitterwände für die Räder aufgebaut waren. Der Motorradtross, der die Radler begleitet hatte, kam zuerst, die Begleitfahrzeuge waren schon da.