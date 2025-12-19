Spendensammler: Wer klingelt da an der Haustür – und ist das überhaupt erlaubt?

Vor Weihnachten klingeln Spendensammler in der Region vermehrt an Haustüren. Doch was ist erlaubt – und was ist zu beachten?
Gerade in der Vorweihnachtszeit, in der viele Menschen besonders aufmerksam für soziale Themen sind, wurden in der Region vermehrt Haustürbesuche registriert, bei denen um Unterstützung für Hilfsorganisationen gebeten wird. Dahinter stehen Mitglieder- und Spendengewinnungsaktionen, wie sie immer wieder vorkommen. Neben dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) werben auch andere Organisationen wie die Johanniter regelmäßig an der Haustür um Fördermitglieder.