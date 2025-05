Ganz genau sagen, wie viele Spenden eingegangen sind, kann der 62-Jährige nicht, als er zu Besuch in unsere Redaktion kommt. Unterwegs kann er den Kontostand nicht checken, aber es seien sicher mehr als 1000 Euro.

Dreier trägt ein rot kariertes Kurzarmhemd. Auf dem muskulösen linken Oberarm des Westfalen ist ein Schiff tätowiert – und das Wappen des Zollernalbkreises. „Ich bin ein Seebär, das Wappen steht für meine Enkelin Liv“, erklärt er die Bedeutung. In der Eyachstadt besucht Dreier seine Tochter.

Lesen Sie auch

Aus Versehen zu weit gefahren

Sechs oder sieben Tage hatte Dreier sich Zeit gegeben für die Tour von Petershagen nach Balingen. Geschafft hat er die gut 650 Kilometer in fünf Tagen. „In Weinheim bin ich zu früh los und aus Versehen 180 Kilometer weit an einem Tag gefahren.“ Dreier muss lachen.

In Balingen angekommen, gab es erst einmal ein sehr spätes Abendessen, ein Bier und – ab ins Bett. Die Betten unterwegs waren alle okay, erzählt er, nur einmal habe er sich überlegt, ob er in das im Voraus gebuchte Hotel überhaupt hineingehen will.

„Da lag Müll vor der Tür“

„Das war gruselig, ungepflegt, da lag Müll vor der Tür.“ Auch das Abendessen sei nichts gewesen. „Zum Frühstück habe ich nur ein Glas Wasser getrunken und bin losgefahren.“

Das war es aber auch schon mit den unschönen Erfahrungen, die der begeisterte Radler unterwegs gemacht hat. Zwei Stunden braucht der Akku seines E-Bikes, um voll zu sein – geladen hat er ihn in Gaststätten oder Cafés. „Da kommt man schnell mit anderen ins Gespräch.“

Auch darüber, dass Dreiers Frau an Krebs gestorben ist und er auf seiner Tour Spenden sammelt, um die Krebshilfe zu unterstützen. „Ich hatte auch Werbemittel dabei, die ich verteilen konnte.“

„Es war schon eine kleine Pilgerfahrt“

Eigentlich hatte der Hobbyradler vor, unterwegs Musik oder Podcasts zu hören. „Aber die Landschaft war viel zu schön.“ Also hat er sich eingelassen, auch auf sich selbst.

„Es war schon eine kleine Pilgerfahrt“, gibt der stolze Großvater zu. Er habe viele Selbstgespräche geführt und sich gefragt: „Wie geht es für mich weiter? Bin ich auf dem richtigen Weg?“ Zur Selbstfindung, meint er, sei solch eine Solo-Reise absolut zu empfehlen.

Kompliziert sei seine Navi-App gewesen, mit der stand er streckenweise auf Kriegsfuß, wie Dreier mit einem Schmunzeln erzählt. Die Technik habe ihn ein ums andere Mal in die Irre geführt und bei Pforzheim über eine Strecke mit einem steilen Anstieg. „Da hab ich mich über mich selbst geärgert und geflucht.“

„Das ist ein ganz schönes Ding“

Oh ja, natürlich hat er Muskelkater. In Balingen hat er sich eine Massage gegönnt. Und der kleine Finger muckt, der Lenker war nicht optimal.

Sonst ist alles glatt gelaufen. Einmal war eine Speiche locker, in Balingen wollte er neue Bremsbeläge aufziehen, hatte aber die falschen dabei. Im hiesigen Fachhandel wurde ihm geholfen.

Belohnt hat Dreier sich aber auch – mit jeweils regionaltypischem Essen. „Ich hatte zum ersten Mal im Leben Frankfurter grüne Soße, sehr lecker.“

Ob er solch eine Tour noch einmal machen würde? „Das ist ein ganz schönes Ding“, lässt Dreier die Antwort offen. Aber die blitzenden Augen sagen eigentlich: „Ja.“