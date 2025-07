Voller Erfolg für die Haupt- und Werkrealschule Hechingen: Beim Spendenlauf im April sind 3350 Euro zusammengekommen. Den Betrag hat die Schülerschaft nun übergeben.







Link kopiert



Das Geld des Spendenlaufs geht jeweils zur Hälfte an „Kinder brauchen Frieden“ und den „Arbeitskreis Asyl“. Letzterer unterstützt damit die Arbeit im Integrationszentrum Refugio am Obertorplatz. Kinder brauchen Frieden nutzt das Geld unter anderem für den Aufbau eines Traumazentrums in der Ukraine und für Projekte in Afghanistan.