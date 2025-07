Bei optimalem Sommerwetter fiel der Startschuss für die Neuauflage des 2016 erstmals durchgeführten Spendenlaufs. Anschließend wurde auf dem Mötzinger Schulhof eine gesellige Hocketse gefeiert, bei der die Eltern für ein große Auswahl an kulinarischen Spezialitäten gesorgt hatten.

Den Auftakt bildete jedoch erst mal ein gemeinsam gesungenes Lied unter dem großen, schattenspenden Kastanienbaum vor der Gemeindehalle – und zahlreiche Eltern hatten da bereits ihre Handys für den einen oder anderen Schnappschuss gezückt.

Gesungen wurde dabei natürlich die Mötzinger Schulhymne zur Melodie des Klassikers „Auf der schwäbsche Eisenbahn“ – die passend zum Spendenlauf um zwei Strophen ergänzt wurde. So sangen die Kids unter anderem: „Alle Klassen sind gut drauf, das ist unser Spendenlauf“.

Mit der Mötzinger Schulhymne eröffneten die Grundschüler ihren Spendenlauf für einen guten Zweck. Foto: Uwe Priestersbach

Wie Schulleiterin Silke Braun feststellte, hatten die Kinder im Vorfeld des Spendenlaufs fleißig Sponsoren gesucht – und die Aktion soll zeigen, „dass wir gemeinsam viel Gutes tun und bewegen können“. Gleichzeitig rief die sie in Erinnerung, dass es beim Spendenlauf nicht um Schnelligkeit ginge, oder wer als Erster über die Ziellinie läuft.

Maximal 15 Runden

Gestartet wurden die Läufe der einzelnen Klassen beim Parkplatz vor der Gemeindehalle in der Schulstraße, wobei die rund 300 Meter lange Runde durch das Tiefe Gässle und zurück in die Schulstraße führte. Nach jeder Runde konnten sich die Kids an der Stempelstation einen Stempel abholen – und maximal waren 15 Runden möglich.

Die Sponsoren hatten pro Runde einen Betrag festgelegt, den sie anschließend spenden werden. „Ich bin total gespannt, was am Ende rauskommt“, fieberte Silke Braun dem Ergebnis bereits jetzt entgegen. Das wird im Laufe der Woche feststehen und je zur Hälfte an die Lebenshilfe Oberes Nagoldtal und den Förderverein der Grundschule überreicht.

„Freuen uns über jede Spende“

Wie die Schulleiterin deutlich machte, ist der von Alexander Röckl geführte Förderverein sehr aktiv und „leistet eine tolle Arbeit“. Die Lebenshilfe aus Nagold unterstützt Menschen mit Behinderung durch individuelle Beratung, gezielte Förderung und vielfältige Betreuungsangebote, um ihnen ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Und so freute sich Susanne Spatschek als Vorstandssprecherin der Lebenshilfe natürlich, dass der Erlös des Spendenlaufs zur Hälfte Menschen mit Handicap zugutekommt. Sie betonte: „Mit dem Spendenlauf machen die Grundschüler etwas ganz Besonderes für Kinder mit Behinderung.“ So werde die Spende aus Mötzingen unter anderem in eine Freizeit der Lebenshilfe fließen. „Wir freuen uns über jede Spende, denn mit denen können Extras finanziert werden“, erklärte die Vorstandssprecherin.