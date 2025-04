Spendenlauf „Rund um Wolfach“: Zum 20. Mal über Stock und Stein

Die Grundidee für den Spendenlauf „Rund um Wolfach“ ist unverändert: 50 Kilometer über die Höhen, 50 Läufer, ein gemeinsames Ziel – „Laufend helfen“. Zum 20. Mal findet der Lauf am Samstag, 26. April, statt. Weitere Läufer ebenso wie finanzielle Unterstützer sind stets willkommen. 33 Läufer hätten sich bislang angemeldet, erklärt Siegbert Armbruster – zusammen mit Christian Sum der Kopf hinter der Aktion. Offizieller Anmeldeschluss war am Samstag, 19. April.

Auch wer sich spontan entscheidet, kann noch mitlaufen

Doch auch wer spontan direkt zum Lauf komme werde nicht weggeschickt, versichert Armbruster. Das Startgeld beträgt 25 Euro. Los geht’s am 26. April wie gehabt um 9 Uhr an der Herlinsbachschule, wo abends gegen 17.30 Uhr auch wieder der Zieleinlauf ansteht. Angestrebt wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit von sieben bis acht Stundenkilometern. Regelmäßige Gehpausen sollen das Tempo so anpassen, „dass auch Einsteiger in die Ultraszene eine Chance haben das Abenteuer mit lachender Miene zu erleben“, heißt es im Flyer zum Erlebnislauf. Zeiten werden auf den acht Etappen, auf denen insgesamt rund 1800 Höhenmeter zu bewältigen sind, nicht genommen. Im Mittelpunkt stehe das gemeinsame Erlebnis in der Gruppe.

Lesen Sie auch

Und natürlich der Einsatz für den guten Zweck. „Wir haben schon viele Sozialpartner gehabt in den letzten 19 Jahren“, blickt Armbruster zurück.

Beim 20. Spendenlauf wird der Erlös wieder zur Hälfte unter der Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal sowie dem Patenverein Kinderlachen aufgeteilt. Nutzte die Lebenshilfe ihren Anteil bislang für das Tom-Mutters-Haus in Wolfach, so seien dessen Bewohner inzwischen ins Wohnen an der Kinzig in Hausach umgezogen, so Armbruster. Sie kämen aber zum Abschlusshock in die Herlinsbachschule ebenso wie viele der Ehemaligen, die seit der Gründung des Laufs 2006 mitgelaufen sind.

Stolze 55 000 Euro seien seit dem ersten Spendenlauf an Unterstützung ausgezahlt worden, so Armbruster. Weitermachen wollen die Organisatoren „auch über die 20 hinaus“. Und so sollen in den kommenden Jahren noch viele weitere Kilometer und Euro zu der Statistik hinzukommen.

Spenden ohne laufen

Übrigens, so betont Armbruster: „Man kann auch spenden, ohne zu laufen.“ Spenden sind möglich mit dem Stichwort Rund um Wolfach auf das Konto IBAN DE12 6649 2700 0023 2323 32 bei der Volksbank Mittlerer Schwarzwald.