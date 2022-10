6 Die schnellen Fußgänger haben gut lachen. Foto: Ziechaus

"Fit in den Herbst" haben sich am Sonntag 157 Läufer auf den knapp einen Kilometer langen Rundkurs in der Stadtmitte von Schramberg gemacht.















Schramberg - Vom hinteren Rathausplatz über den Kirchplatz von St. Maria, am Brestenberg an der Schiltach entlang und zurück über die Fußgängerzone ging die ebene Strecke für die fitten Teilnehmer; die Kinder liefen die 400-Meter-Strecke vom Rathaus durch die Hauptstraße wieder zurück zum Rathaus.

Unter idealen Laufbedingungen bei Sonnenschein konnte der Spendenlauf für die Reha-Klinik Katharinenhöhe auf dem hinteren Rathausplatz gestartet werden. So machten sich die Läufer auf den Weg, um in gut zwei Stunden möglichst viele Runden zu schaffen, ein munterer Junge drehte gar auf dem Laufrad unermüdlich seine Runden.

Moderator gibt den Antreiber

Ob im engagierten Dauerlauf oder im entspannten Walking bewegten sich alle nach ihren Möglichkeiten oder nach "der puren Lust am Laufen", wie eine fröhliche Wanderin mit Stöcken formulierte. Nach jeder Runde holte man sich ein Bändchen am Startplatz ab, auch eine Banane oder ein Wasser für die nächste Runde, zu der Moderator Andreas Gebert von "Prosana" immer wieder ermunterte. Das gelang ihm so überzeugend, dass eine Sportlerin mit einem Mädchen als Gepäck auf dem Rücken am Brestenberg zu sehen war.

25 Runden gelaufen

Als größte Gruppe mit 15 Teilnehmern fielen die schwarzen Trikots des Rotary-Club Rottweil im Feld auf, wie auch die bunten Trikots von Dauerläufern. Unter ihnen waren auch die Rekordläufer zu finden, wie unter anderen Jochen Hut oder Moritz Laufer mit jeweils 25 Runden. Die älteste Teilnehmerin war Marlis Armbruster mit 80 Jahren, als Jüngster mit vier Jahren konnte sich Moritz Jöhle über ein Rino-Eis freuen.

44 Mal ums Rathaus

Bei den Kindern schaffte Paul Hut 41 Runden und Sinja Schumpp gar 44 Runden um Rathaus und über die Hauptstraße. So wurden insgesamt 2105 Runden gedreht und mit einer DRK-Helfer-Spende etwa 3000 Euro erlaufen, die die Veranstalter "Prosana", HGV, Handballer der SG Schramberg und Leichtathleten des SV Waldmössingen komplett an die Reha-Klinik in Waldmössingen überweisen.