Jeder kann seinen Beitrag leisten für den guten Zweck: Das ist der Leitgedanke beim dritten ProSana-Gesundheitslauf am Sonntag, 20. Oktober, zwischen 11 und 13 Uhr.

Veranstalter sind der Handels- und Gewerbeverein (HGV) und ProSana – alles läuft ehrenamtlich. Die Veranstaltung ist Teil des verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt.

Beim Spendenlauf ist das Prinzip denkbar einfach: Pro gelaufener Runde wird ein Euro an die Nachsorgeklinik Katharinenhöhe in Schönwald gespendet.

Es gibt eine etwa 400 Meter lange Runde für Kinder. Für die Erwachsenen ist eine Runde einen knappen Kilometer lang. Start ist auf dem Rathausplatz. Von dort geht es bis zur Kirche St. Maria, über die Sängerstraße bis zur Volksbank und wieder zurück zum Rathaus für eine Runde.

Zum Teil sogar verkleidet

„Es sind alle willkommen, egal ob Vereine, Firmen oder einzelne Läufer“, lädt Sandra Efthymiou vom Gesundheitszentrum ProSana ein. Sie wird selbst ebenfalls an den Start gehen – und dürfte sich damit unter ein großes und bunt gemischtes Läuferfeld mischen. „Manche sind sogar ihren ersten Halbmarathon beim Spendenlauf gelaufen“, freut sich Sandra Efthymiou. Andere wiederum waren sogar verkleidet. Auch die Feuerwehr lief in voller Montur mit.

Im vergangenen Jahr waren knapp 500 Läufer am Start, nachdem es ein Jahr zuvor 150 waren. Entsprechend wuchs die Spendensumme von mehr als 3000 auf über 7000 Euro an.

Damit konnten in der Katharinenhöhe Langlaufausrüstung und Fitnessgeräte angeschafft werden. Die Kinder und deren Angehörige sollen unterstützt werden, da deren Schicksal oft alles andere als einfach ist.

Zeitnahe Anmeldung erwünscht

Schirmherrin des Spendenlaufs ist Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Moderiert wird das Spektakel von Andreas Gebert. Jeweils zum Teil deutlich mehr als 1000 Euro spenden die Kreissparkasse Schramberg, die Firma Schinle, die Kanzlei Mayer und Kohler sowie die Siemens Betriebskrankenkasse (SBK). Deren Geschäftsstellenleiter Martin Moosmann stehe voll hinter dem Event, lobt Sandra Efthymiou. „So Leute brauchen wir“, sagt sie.

Sie bittet um eine zeitnahe Anmeldung, was die Planung erleichtere. Denn: „Letztes Mal sind uns sogar die Startnummern ausgegangen“, lacht sie.

Anmeldungen sind bis 18. Oktober möglich bei ProSana in der Oberndorfer Straße 7, beim HGV, Rottweiler Straße 5 oder per E-Mail an fitness@prosana-schramberg.de