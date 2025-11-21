Spendenlauf in Schönwald: 82 Kilometer für den guten Zweck
1
Besuch in der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Schönwald. Pauline Scharf, Ilona Kollum (Verwaltungsleiterin Katharinenhöhe), Desiree Ebner (von links). Foto: Ansgar Hufnagel

Mit der Aktion „Wir laufen – ihr spendet“ sammelten die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Schönwald Spenden und übergaben am Ende 4300 Euro an die Klinik.

Die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Schönwald nahm am 13. September beim Megatrail in Schamberg teil. Dabei hieß es 82 Kilometer und 4000 Höhenmeter in 24 Stunden zu absolvieren. Während den Vorbereitungen kam die Idee, die sportliche Herausforderung mit einem Spendenaufruf zu verbinden. Getreu dem Motto „Wir laufen-ihr spendet“ war das Ziel für jeden gelaufenem Höhenmeter ein Euro zu sammeln. Nach insgesamt 20 anstrengenden Stunden, strömendem Regen und tollen Gesprächen kamen wir erschöpft, jedoch glücklich ins Ziel.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Spenden-Aktion Katharinenhöhe: „Ich habe da oben im Schwarzwald gelernt, wieder durchzuatmen“

Spenden-Aktion Katharinenhöhe „Ich habe da oben im Schwarzwald gelernt, wieder durchzuatmen“

Als Polizist wollte Semih Cakir helfen: Verantwortung tragen, für andere da sein. Dann änderte eine Diagnose alles. Die Katharinenhöhe gab ihm Halt.

Dank positivem Feedback und unzähligen Spenden wurde das Ziel übertroffen und es konnten am Ende 4300 Euro, bei einem Besuch vor Ort, an die Katharinenhöhe in Schönwald übergeben werden. Die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhebei bedankt sich bei allen Spendern, die bei dieser Aktion unterstützt haben!

Kurz-Infos zum Verein unter: Instagram-Kanal: „82kmin24stunden“

 