Der Bau eines neuen Kunstrasenplatzes soll den Verein wetterunabhängiger machen und den Trainings- und Spielbetrieb langfristig sichern. Der Weg dorthin ist für den Traditionsverein eine echte Kraftanstrengung – vor allem finanziell, wie der FC Hausen wissen lässt.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 350 000 Euro. Zwar erhält der FC Fördermittel und Zuschüsse, am Ende bleibt immer noch ein Eigenanteil von 225 000 Euro, den der Verein stemmen muss.

Gemeinde kann nicht so viel zuschießen wie sie möchte

Normalerweise würde ein solches Vorhaben von der Kommune stärker unterstützt, heißt es in der Mitteilung weiter. Aufgrund enger finanzieller Spielräume wegen wegfallender Gewerbesteuereinnahmen könne die Gemeinde aber nur 10 000 Euro zum Projekt beisteuern. „Wir verstehen die schwierige Lage der Gemeinde und sind dankbar für das, was möglich ist. Trotzdem wollen und müssen wir den nächsten Schritt jetzt gehen“, erklärt der erste Vorsitzende des FC Hausen, Holger Keller.

Der Verein will nun Verantwortung übernehmen und startet eine Spendenkampagne und nimmt die Finanzierung selbst in die Hand. Unter dem Motto #TeamKunstrasen ruft der Verein ab sofort zu Spenden und Sponsoring auf. Das Ziel: den Eigenanteil von 225 000 Euro über ein Darlehen von 125 000 Euro sowie Spenden in Höhe von 100 000 Euro aufzubringen. Die Spendenaktion läuft bis zum 30. Oktober.

Aktionen zur Akquise benötigter Gelder

Der Verein hat sich dafür verschiedene Wege überlegt, wie sich sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen beteiligen können:

Sponsorenlauf am 6. September: Spieler und Mitglieder sammeln Kilometer für den Kunstrasen.

Parzellenkauf: Der Platz wird in symbolische Parzellen aufgeteilt, die käuflich erworben werden können (Link: www.https://www.fc-hausen.de/kunstrasen/)

Sponsoring-Shirts: Unterstützer können eigens entworfene #TeamKunstrasen-Shirts kaufen.

Spendenkonto: Für klassische Überweisungen hat der Verein ein spezielles Spendenkonto eingerichtet: Kontoinhaber: FC Hausen i. W.. IBAN: DE32683515570003533965, BIC: SOLADES1SFH

Zusätzlich werden regionale Firmen als Großsponsoren angesprochen. „Wir hoffen auf die Unterstützung der Wirtschaft, aber auch auf die Solidarität der ganzen Gemeinde und aller, die dem FC Hausen nahestehen“, wird Keller dazu zitiert.

Der neue Kunstrasenplatz soll nicht nur den aktiven Mannschaften, sondern auch der Jugend- und Breitenarbeit im Verein zugutekommen. „Es geht um mehr als nur Fußball“, betont der Vereinsvorsitzende. „Es geht darum, einen Treffpunkt für Jung und Alt zu schaffen und den Sport in Hausen langfristig attraktiv zu halten.“

Weitere Informationen zur Aktion gibt es auf der Vereinswebsite www.fc-hausen.de und in den sozialen Medien unter dem Hashtag #TeamKunstrasen.