Das Konzert der Dörr-Brüder erbrachte eine Spendensumme von 1400 Euro, die Pro Kids in VS zugute kommt. Kürzlich wurde die Spende übergeben.

Bereits seit gut 25 Jahren spielen die Dörr-Brüder ihr „Weihnachtskonzert“ im Irish-Pub in Villingen.

Seit einigen Jahren ist der letzte Samstag vor Heilig Abend der angestammte Termin für dieses Event.

Lesen Sie auch

Allerdings ist dieser Termin 2023 krankheitsbedingt ausgefallen, aber der Ersatztermin am Gründonnerstag 2024 war ebenfalls erfolgreich: In Summe kamen 1400 Euro für die Stiftung Pro Kids zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nicht nur der Eintritt, auch Teile des Umsatzes an diesem Abend und die Zuwendungen von zwei Villinger Firmen füllen diesen Spendentopf: Die Druckerei Leute von Firmenchef Dirk Leute und der Friseursalon „h-werk“ von Fernando Aguiar beteiligen sich seit vielen Jahren an dieser Aktion.

So freuen sich Joachim Spitz, Gründer und Stiftungsvorstand von Pro Kids und Clemens Güntert (Stiftungsrat) über diese unerwartete Finanzspritze, die der Hausaufgabenbetreuung der Stiftung zugutekommt.

Sie arbeiten ehrenamtlich

„Bis zu 60 Kinder kommen zum großen Teil hungrig in die Betreuung“, so Spitz. Sie bekommen ein Mittagessen, das größtenteils von anderen Schülern gekocht und zubereitet wird. Viele Kinder bekommen einfach nichts von zu Hause zu Essen mit. Alle Mitarbeiter, Betreuer und Lehrer für die Hausaufgabenbetreuung nach dem Essen, arbeiten ehrenamtlich. In vielen Fällen stellt die Stiftung auch Schul- und Lernmaterial zur Verfügung. „Teilweise sind das nur Cent-Artikel, aber viele Eltern können oder wollen sich das nicht leisten - da springen wir dann ein“, erzählt Joachim Spitz weiter.

Bei der Schulart kann man keine Schwerpunkte feststellen, „die Kinder kommen übergreifend aus allen Schularten. Von den ehrenamtlichen Lehrerinnen und Lehren werden diese zum Teil von der Grundschule bis zur Lehre oder einem anderen Abschluss begleitet“, berichte Clemens Güntert.

Nächstes Konzert

Die Spender freuen sich, wieder ein Projekt in VS, dass Kindern zugutekommt, unterstützen zu können. Und für dieses Jahr gibt es auch schon einen Konzerttermin: Samstag, 21. Dezember, ab 21 Uhr im Irish Pub in Villingen. Und auch hier geht der Erlös wieder an einen „guten Zweck“.