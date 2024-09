Einbruch in Tierarztpraxis in Albstadt-Truchtelfingen

1 Der Einbrecher hat Münzgeld sowie mehrere Spendenboxen gestohlen. (Symbolfoto) Foto: Stein

Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag und Montag in eine Tierarztpraxis in der Johannes-Brahms-Straße eingebrochen. Der Einbrecher hat Münzgeld sowie mehrere Spendenboxen gestohlen.









In eine Tierarztpraxis in der Johannes-Brahms-Straße in Albstadt-Truchtelfingen ist in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 5.20 Uhr, eingebrochen worden.