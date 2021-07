1 Zahlreiche Spender und viele helfende Hände: Am Neusatz-Rotensoler Feuerwehrhaus startet am Samstagvormittag der Hilfszug nach Krailingen. Foto: Gegenheimer

Antje Badouin ist sprachlos-gerührt. Was da ins Rollen gekommen ist, hat sich die Feuerwehrfrau nicht vorstellen können. Am späten Samstagvormittag starten vom Neusatz-Rotensoler Feuerwehrhaus aus ein voll beladener 40-Tonner sowie zwei Transporter mit Hängern in Richtung Berg-Krälingen, Verbandsgemeinde Altenahr im Landkreis Ahrweiler.

Bad Herrenalb-Neusatz/-Rotensol - Acht Tage zuvor: Am Freitag, 16. Juli, erhält Antje Badouin über eine private Sammelaktion für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz eine direkte Kontaktadresse in Krälingen. Sie telefoniert, überlegt das ganze Wochenende, was sie – und ihre Feuerwehr – unternehmen könnten.

