Spendenaufruf in VS Friseurmeisterin startet Unterstützungsaktion

Hilfe für alle Salons

Mitten im Weihnachtsgeschäft kam der zweite Lockdown. Diese Zwangspause erlebten sie und ihr Sohn härter als den ersten im Frühjahr. "Wir waren wieder auf einem guten Weg – aber jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand", ist die ernüchternde Erkenntnis.

Mirka Wanger ist bestens vernetzt in ihrer Branche und weiß, dass alle Betriebe um ihre Existenz bangen. Mit ihrer Aktion "Friseure in Not – auch in VS" will sie auf die schwierige Situation des Friseurhandwerks aufmerksam machen und die Betriebe aktiv mit Spenden unterstützen. "Wenn jeder der rund 87.000 Einwohner in Villingen-Schwenningen nur zwei Euro gibt, ist das eine große Hilfe für die rund 90 Friseursalons in der Stadt", ist sie überzeugt.

Lesen Sie auch: Balinger Friseurin berichtet aus dem zweiten Lockdown

Dafür hat sie ein Spendenkonto eingerichtet. Das darauf eingehende Geld will sie unter allen Friseuren aufteilen. Dabei soll jeder Betrieb den gleichen Betrag bekommen – unabhängig von seiner Größe und der Anzahl der Mitarbeiter. "Jeder braucht ein Zeichen der Unterstützung", erklärt Mirka Wanger. Da zählt die Geste der Hoffnung mehr als die Höhe des Betrages. "Wir hoffen, dass viele mitmachen."

Die Aussicht auf das Ende der Zwangspause zum 1. März gibt der ganzen Aktion zusätzlichen Rückenwind. "Das ist dann kein Almosen, sondern ein Zeichen des Aufbruchs."