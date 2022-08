1 Der Screenshot zeigt die Spendenseite Daniela Kleinmanns aus Bisingen auf der Internetplattform Gofundme. Die Seite ist öffentlich zugänglich. Foto: Screenshot/Gofundme

Daniela Kleinmann aus Bisingen hat 30 000 Euro für eine Therapie gesammelt und schreibt an ihre Unterstützer: "Ich habe mein Ziel in kürzester Zeit erreicht. Wow, vielen lieben Dank an alle Spender".















Bisingen - Auf der öffentlich zugänglichen Spendenseite, die auf www.gofundme.com zu finden ist, schreibt sie weiter:

"Vielen Dank"

"Danke an meine Freunde, Bekannten und Weggefährten. Ihr seid toll. Vielen Dank an meine ganzen Schulkameraden von der Grundschule bis zum Studium. Alle sind dabei, haben gespendet, geteilt und mir auch sonstige Hilfe angeboten. Danke an meine Kollegen/Kolleginnen und der Geschäftsleitung der Klaiber GmbH für die menschliche und finanzielle Unterstützung. Danke auch an alle, die mich nicht persönlich kennen. Ihr seid großzügige, gutherzige Menschen. Danke an alle Verwandten, Bekannten, Nachbarn, Bisingern, Arbeitskollegen meiner Eltern und danke an alle, die ich vergessen habe zu nennen.

Danke, dass ihr mich so sehr unterstützt und mir gezeigt habt, dass ich nicht alleine bin. Ich wusste nicht, dass so viele liebe Menschen hinter mir stehen.

Da ich seit zwei Jahren überwiegend zu Hause bin, und auch nur noch wenige Kontakte pflegen konnte, war ich der Ansicht, dass ich in Vergessenheit geraten bin. Daher habe ich nicht mit so einer tollen Resonanz gerechnet. Ich hoffe, dass viele jetzt durch den Aufruf verstehen, weshalb ich von der Bildfläche verschwunden bin und mich nicht mehr gemeldet habe.

Sollte sich jemand in den Symptomen wiederfinden, kann man sich gerne über die GoFundMe Kampagne an mich wenden. Ich kann euch mit Rat zur Seite stehen.

Ich wünsche euch allen viel Glück und Gesundheit, weil ohne Glück zu haben, bleibt man nicht gesund. Genießt jeden Tag, auch die belanglosen Stunden. Sie sind wunderschön, wenn man gesund ist."

Krankenkasse zahlt nicht

Kleinmann hatte auf der Internetplattform Gofundme zu spenden für ihre Behandlung aufgerufen und damit eine Welle der Solidarität ausgelöst. In wenigen Tagen hatte sie ihr Spendenziel von 30 000 Euro erreicht. Sie wird es, wie sie auf der Internetseite schreibt, nutzen, um ihre Behandlung zu finanzieren – diese bezahlt die Krankenkasse nicht.

Die Therapie schlägt an, auf ihrer Gofundme-Seite berichtet sie dazu: "Ich bin seit genau einem Jahr bei einem Spezialisten in Behandlung, der selbst von dieser Krankheit betroffen war. Die Behandlung hat bisher zu einer circa 50 Prozent Besserung geführt. Hierfür benötige ich jedoch zahlreiche Medikamente, vor allem Antibiotika, teilweise intravenös. Meine monatlichen Kosten allein für die Medikamente belaufen sich auf circa 2600 Euro. Die Behandlung dauert noch circa 1 Jahr. Leider ist es mir nicht mehr möglich, das finanziell zu stemmen. Die Krankenkasse unterstützt die Therapie nicht, da man laut den medizinischen Leitlinien nach drei bis vier Wochen Antibiotika gesund sein muss."

Weitere Spenden

Obwohl Daniela Kleinmann das Spendenziel von 30 000 Euro erreicht hat, spenden die Menschen und sie spenden und spenden. Inzwischen liegt der Betrag bei insgesamt mehr als 36 000 Euro.