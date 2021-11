Coronavirus in Baden-Württemberg Kretschmann stellt verschärfte Maßnahmen in Aussicht

Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte und 2G plus in Bars und Clubs – Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident Baden-Württembergs, stellt verschärfte Maßnahmen gegen die besorgniserregende Corona-Lage in Aussicht.