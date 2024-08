Spendenaktion läuft: 21-jähriger Rottenburger verliert bei Explosion eine Hand

1 Ein Feuerwerkskörper explodierte in der Hand des jungen Mannes aus Rottenburg. (Symbolfoto) Foto: dpa/Ole Spata

Von seinem Ziel ist der 21-jährige Rottenburger Leonid Shala noch weit weg: Stand Freitagmittag sammelte er rund 4500 Euro an Spendenzusagen. Er benötigt nach eigenen Angaben 20.000 Euro für eine Sportprothese.









Denn ein tragisches Ereignis überschattete den Jahreswechsel 2023/2024 für den 21-Jährigen: An Silvester explodierte ein Feuerwerkskörper in seiner Hand, was zur Amputation der Hand führte und beinahe sein Augenlicht kostete. Heute kämpft Shala, um ein Stück Normalität zurückzuhalten und hat deshalb eine Spendenaktion über die Plattform „GoFundMe“ gestartet.