Spendenaktion in Winterlingen: Mit Spalier und Applaus empfangen

Spendenaktion in Winterlingen

1 Mit Spalier und Applaus empfingen die Gastgeber das Team von Jens Andermann. Foto: Stefanie Lauer

Jens Andermann radelte für krebskranke Kinder quer durch Deutschland und machte auf seiner Tour auch in Winterlingen Halt, um eine kurze Verpflegungspause einzulegen. Die Organisatoren des HWB Winterlingen-Bitz gestalteten dafür eine kleines Programm.









Jens Andermann, Sportler des TV Lemgo, absolvierte einen Duathlon von rund 1000 Kilometern für den guten Zweck. Er lief und radelte in 75 Stunden durch Deutschland. Gestartet war er in Wasserburg, von dort aus ging es zu Fuß bis Überlingen – 49 Kilometer. Ab dort fuhr er mit dem Rad 826 Kilometer zur Elbfähre. Wieder in Laufschuhen legte er die letzte Etappe von rund 142 Kilometern bis nach Flensburg zurück.