Spendenaktion in Vöhringen: Familie kämpft für mehr Freiheit für ihren 16-jährigen Sohn Mika

Mehr Selbstständigkeit wünscht sich eine Familie aus Vöhringen für ihren 16-jährigen Sohn. Er lebt mit einer Fehlbildung der Wirbelsäule. Nun sucht die Familie Unterstützung.

Selbstständig zum Sportplatz, zu Freunden oder zur Schule gehen – das hört sich zunächst simpel an, ist für den 16-jährigen Mika aus Vöhringen allerdings eine große Herausforderung. Seit seiner Geburt lebt er mit Spina Bifida. Das ist eine Fehlbildung, bei der sich die Wirbelsäule und das Rückenmark während der Schwangerschaft nicht vollständig schließen. Dies wird häufig auch „offener Rücken“ genannt.

Durch seine Krankheit und die daraus resultierende Gehbehinderung sei Mika in seiner Freizeit und seinem täglichen Leben stark eingeschränkt, heißt es in einem Spendenaufruf der Familie auf einer Online-Plattform. Vor kurzem hätte er sich erst einer großen Operation zur Wirbelsäulenversteifung unterziehen müssen. „Trotz aller Herausforderungen kämpft er tapfer dafür, so selbstständig wie möglich zu sein und seinen Alltag wie andere Jugendliche gestalten zu können.“

Bislang hätten seine Eltern ihn immer getragen. Doch auf Grund von gesundheitlichen Problemen ihrerseits – beide zogen sich einen Bandscheibenvorfall zu – sei dies nun nicht mehr möglich, heißt es weiter.

Plattformlift würde Familie entlasten

Ein Plattformlift würde die Situation der Familie verbessern. Damit könnte der 16-Jährige selbstständig mit dem Rollstuhl das Haus verlassen, um zur Physiotherapie, zum Sportplatz, zur Schule oder zu Freunden zu kommen. Damit könne er „ein Stück Freiheit genießen“.

Die Pflege- und Krankenkasse würde sich allerdings nur zu einem kleinen Teil an den Kosten beteiligen, wird in dem Spendenaufruf berichtet. Für die Eltern sei die Investition finanziell aber kaum stemmbar.

Daher bitten sie in einen Spendenaufruf über „GoFundMe“ um Unterstützung. 28 000 Euro sind das Spendenziel. Und dem kommt die Familie immer näher. 22 527 Euro wurden bis zum 23. Dezember bereits gesammelt. Somit ist das Ziel zu 81 Prozent erreicht. 378 Menschen haben bislang gespendet.

Familie ist sprachlos über Hilfsbereitschaft

Unter der Spendenaktion zeigt sich Mutter Yvonne Kutzner sprachlos. „Wir hätten niemals mit einer so großen Unterstützung gerechnet und sind unendlich dankbar dafür“, schreibt sie in einer Nachricht. Weiterhin würde jede Spende – egal ob groß oder klein – helfen. Wer die Familie unterstützen möchte kann das unter https://www.gofundme.com/f/hilfe-fur-mika-fur-ein-selbstandigeres-leben tun.