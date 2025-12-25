Spendenaktion in Vöhringen: Familie kämpft für mehr Freiheit für ihren 16-jährigen Sohn Mika

Mehr Selbstständigkeit wünscht sich eine Familie aus Vöhringen für ihren 16-jährigen Sohn. Er lebt mit einer Fehlbildung der Wirbelsäule. Nun sucht die Familie Unterstützung.
Selbstständig zum Sportplatz, zu Freunden oder zur Schule gehen – das hört sich zunächst simpel an, ist für den 16-jährigen Mika aus Vöhringen allerdings eine große Herausforderung. Seit seiner Geburt lebt er mit Spina Bifida. Das ist eine Fehlbildung, bei der sich die Wirbelsäule und das Rückenmark während der Schwangerschaft nicht vollständig schließen. Dies wird häufig auch „offener Rücken“ genannt.