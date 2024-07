Das Leid der Hunde in Griechenland muss verringert werden

Spendenaktion in Villingen

1 Die Gründungsmitglieder des Gila monien (von links) , Achim Kaluza, Bettina Thiemann, Clara Thiemann und Ann-sophie Schreck-Kienzler freuen sich über den Spendenstand am Samstag. Foto: Verein Straßenhunde

Der Verein Herzenshunde Griechenland veranstaltet am 13. Juli eine Spendenaktion zugunsten der Straßenhunde in Griechenland. Denn diese sind großem Leid ausgesetzt, wie der Verein berichtet.









Am Samstag, 13. Juli, verwandelt sich die Rietstraße 14 in der Innenstadt von Villingen in einen Ort des Engagements und der Hilfsbereitschaft. wie jetzt eine Pressemitteilung des Vereins Herzenshunde Griechenland ankündigt.