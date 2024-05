Sie sind dem einen oder anderen sicherlich schon aufgefallen: die Feuerwehrwürste. Deren Erlös soll zumindest teilweise der Feuerwehr zugutekommen. Wir haben bei der Landesverband der Brandretter nachgefragt, ob dem auch so ist.

Die Grillsaison hat längst begonnen. Doch damit diese auch so sicher wie nur irgendwie möglich verläuft, braucht es fähige Brandschützer, die, wenn ein Grillabend mal einen brenzligeren Verlauf nimmt, eingreifen.

Passend dazu gibt es sie dann auch wieder: die Feuerwehrwürste. Bereits seit 2017 bietet Edeka Südwest jedes Jahr die Feuerwehr-Aktion an. Mittlerweile können Kunden in diesem Zusammenhang Grillwürste, Grillsteaks, Ciabattabrötchen und seit diesem Jahr auch Schwarzwald Sprudel kaufen. „Ein Teil des Verkaufserlöses,“ das verspricht die Supermarktkette, „wird jedes Jahr gespendet und von Edeka Südwest Fleisch aufgestockt.“ 2023 seien damit rund 47.500 Euro an Spenden zusammengekommen.

Feuerwehrverband begrüßt die Aktion

Auch Andreas Werch, Fachgebietsleiter für Öffentlichkeitsarbeit im Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg, weiß von der Aktion des Händlers, mit dem „die Jugendfeuerwehren im Land finanziell unterstützt werden. Der Landesfeuerwehrverband begrüßt diese Aktion, erhält aber selbst keine Zuwendungen.“

Daneben gäbe es, laut Werch, immer wieder auch lokale Aktionen von Lebensmittelhändlern oder Bäckereien, mit denen örtliche Jugendfeuerwehren anteilig am Umsatz eines bestimmten Produktes unterstützt würden. Direkte Spenden an die Feuerwehren seien zwar möglich, „sind aber an die jeweilige Kommune zu richten,“ führt Werch weiter aus, „da die Feuerwehren als kommunale Einrichtungen rechtlich nicht selbstständig tätig sind, wie etwa ein Verein.“

Die Feuerwehr genießt einen guten Ruf

Gerd Zimmermann hingegen sieht eine weitere Unterstützung der Feuerwehren auf einer anderen Ebene, wie der Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg erklärt: „Selbstverständlich gibt es viele Produkte rund um die Feuerwehr, beispielsweise von Lego, Playmobil, es gibt Bücher und so weiter. Daraus profitieren die Feuerwehren meiner Meinung nach indirekt, weil sich dadurch bedingt viele Menschen mit der Feuerwehr und ihren Aufgaben beschäftigen.“

Letztlich würden Umfragen immer wieder aufzeigen, dass Feuerwehrangehörige zu den „Berufsbildern“ mit der höchsten Anerkennung gehören würden. „Die Feuerwehr hat ein sehr gutes Image“, sagt Zimmermann zufrieden. „Das freut uns und daran arbeiten wir kontinuierlich, um den sehr guten Ruf aufrechtzuerhalten.“ Von Würsten und Grillfleisch hingegen spricht Zimmermann nicht.