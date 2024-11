1 Die Spenden kommen zu 100 Prozent Lina und ihrer Familie zugute (Symbolfoto). Foto: rawpixel.com / Teddy – Freepik

Die Jugendvereinigung Seedorf 1971 startet wieder eine große Weihnachtsspendenaktion. Diese soll der dreijährigen Lina, die an einem seltenen Gendefekt leidet, zugute kommen.









Schon viele Jahre sammelt die JVS an Weihnachten Spenden für benachteiligte oder schwer erkrankte Kinder in der Region. Auch dieses Jahr will die JVS wieder fleißig Geld für den guten Zweck sammeln.

Die kleine Lina aus Seedorf leidet an einem seltenen Gendefekt, welcher sich Kleefstra Syndrom nennt. Das Kleefstra Syndrom bekam erst 2010 den Namen, deswegen ist das Syndrom wenig erforscht. Die Eltern der Dreijährigen wussten damals nicht was auf sie zukommt, da die Ärzte ihnen auch nicht viel Auskunft über die Krankheit geben konnten. Erst im Alltag konnten die Eltern sehen welche körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen das Ganze mit sich bringt. Am meisten fordert das kleine Mädchen die Muskelhypotonie (Muskelschwäche). Lina saß zum ersten Mal stabil mit rund eineinhalb Jahren und seit kurzem hat sie das Krabbeln erst angefangen, wie die Jugendvereinigung berichtet. Spende für ein spezielles Gerät gedacht Kognitiv ist sie laut der letzten heilpädagogischen Einschätzung auf dem Stand von zehn Monaten. Man weiß nicht, inwiefern die Dreijährige später sprechen kann. Von der Spende würden die Eltern für Lina ein Galileo Vibrationsgerät kaufen. Das Gerät wird speziell bei muskelschwachen Kindern eingesetzt. Bei regelmäßigem Training baut sich die Muskulatur auf und Lina kommt schneller an ihre Ziele. Eins davon wäre hoffentlich in absehbarer Zeit laufen zu können. „Wir sind uns sicher, dass wir Lina und ihrer Familie sehr weiterhelfen würden mit der Spende", so die Verantwortlichen der Jugendvereinigung. So kann man spenden Traditionell kann am 1. Weihnachtsfeiertag in Seedorf nach dem Engelamt (Frühkirche) beim Frühschoppen in der Molke mit Freibier, Kaffee und Kuchen gespendet werden – hierzu ist jeder willkommen. Für Seedorfer gibt es zusätzlich die Möglichkeit, von zuhause aus zu spenden. Nach kurzer Anmeldung per E-Mail an info@jvs-seedorf.de werden Vertreter des Vereins die Spende am 23. Dezember mit der Spendenbox sowie einem kleinen Dankeschön bei den Spendern Zuhause persönlich abholen (Anmeldeschluss ist der 21. Dezember). Ansonsten können Spenden auch auf das Spendenkonto DE47 6439 0130 0640 7430 13, BIC: GENODES1TUT, Verwendungszweck: Weihnachtsspende 2024 , überwiesen werden. Die Spende geht zu 100 Prozent an Lina und ihre Familie, jegliche Geschenke und den Frühschoppen bezahlt der Verein aus eigener Tasche. Die JVS freut sich auf viele Anmeldungen sowie zahlreiche Besucher beim Frühschoppen. Info Mehr Informationen zu den bisherigen Spendenaktionen gibt es unter www.jvs-seedorf.de/engagement/.