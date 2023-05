Mit einem riesigen Tumor am Hals ist der fünfjährige Daniel aus Kamerun Anfang Februar nach Deutschland gekommen. So laufen die Behandlungen bisher.

Mit einem riesigen, gut vier Kilo schweren Tumor am Hals, ist der fünfjährige Daniel aus Kamerun Anfang Februar nach Deutschland gekommen. Der Zahnärztin Houma Kustermann aus Rottweil, ihrem Partner Jürgen Reiter, dem Verein »Hamami – Schenk ein Lächeln« und gut 4000 Unterstützern, Privatleuten und Firmen hat er es zu verdanken, dass er in Deutschland behandelt werden kann.

Kleine Sensation

Dem Jungen geht es mittlerweile gut, die Chemotherapie schlägt sehr gut an und die Ärzte in der Tübinger Kinderonkologie sprechen sogar von einer „kleinen Sensation“, denn es habe bislang keinerlei Unverträglichkeiten oder Zwischenfälle gegeben. „Und der Tumor schmilzt wie ein Eis in der Sonne“, freut sich Houma Kustermann. Von den anfänglichen vier Kilo seien gerade mal noch 250 Gramm übrig, informiert sie. Der Junge könne wieder sprechen und auch spielen. „Momentan lernt er sogar Fahrradfahren“, freut sie sich über die große Energie, die in dem Fünfjährigen steckt – trotz der heftigen Behandlungen. Anfangs habe der Tumor ihm nahezu die Luft abgedrückt und Daniel drohte zu ersticken.

Daniel tankt bei Ausflügen – wie hier auf der Insel Mainau – neue Kraft für seine Krebsbehandlung. Foto: Reiter

Aufgrund des Behandlungserfolgs und erneuter Untersuchungen konnte in der vergangenen Woche das weitere Vorgehen festgelegt werden. „Anfang Juni sollen Daniel Stammzellen entnommen werden, im Anschluss bekommt er dann seine sechste Chemo und wird danach einige Tage in Rottweil sein. Die Operation soll Mitte oder Ende Juli stattfinden“, informiert Houma Kustermann. Die Kosten bis zur Operation sind dank der Unterstützung von vielen Spendern gedeckt.

Aktuell haben 4000 Menschen aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland für den kleinen Daniel gespendet. „Eine ganz besondere Freude liegt für uns in der Solidargemeinschaft, die sich in Rottweil und im Kreis Rottweil für Daniel gefunden hat: Hunderte von Spendern, große Einzelspenden, Geburtstagskinder, die Daniel beschenken lassen, Spenden einer fastnächtlichen Besenwirtschaft, ein versteigertes Kunstwerk, Weinauktionen, ein Spendenlauf, Spenden über das Muttertagskonzert der Stadtkapelle Rottweil, die Aktionsgruppe „Wir für Daniel“ und nicht zuletzt die Firma im Schwarzwald, die 55 000 Euro für Daniels Operation aufbringt. „Wir freuen uns sehr, dass sich eine Firma bereit erklärt hat, die Kosten für die OP zu übernehmen“, so Kustermann.

Heilungschancen steigen auf 80 Prozent

Sie und ihr Partner Jürgen Reiter sind überwältigt von der riesigen, bundesweiten Spendenbereitschaft. „Wir sind den Spendern und Unterstützern unendlich dankbar“, sagen sie, machen aber auch deutlich: „Wir brauchen auch weiter Unterstützung, vor allem für die Stammzellentherapie“, so Houma Kustermann.

„Mit der Stammzellentherapie steigen die Heilungschancen auf 80 Prozent. Und die möchten wir unbedingt erreichen“, erklärt sie. Diese soll laut Angebot des Uniklinikums Tübingen 280 000 Euro kosten. „Davon haben wir aktuell bereits 20 000 Euro gesammelt. Wir sind auch in Verhandlungen mit dem Hersteller der Medikamente für die Intensiv-Chemo, die allein 60 000 Euro an Kosten verursachen würden“, informiert Jürgen Reiter.

Spenden werden weiter benötigt

„Da sich schon so viele Spender und Helfer engagiert haben wäre es mehr als wünschenswert, diese Behandlung noch finanziert zu bekommen. Aber es ist eine große Herausforderung weiterhin eine so große Summe an Spenden zu bekommen. Wir geben nicht auf und werden zusammen mit unseren Helfern und Unterstützern nach weiteren Mitteln und Wegen suchen es zu schaffen“, ergänzt er.

Daniel geht es gut

Daniel, der seinen Vater in der Klinik dabeihat, geht es gut. „Er steckt voller Energie und Freude“, informiert Houma Kustermann. Er habe mittlerweile viele Bekanntschaften auf der Kinderkrebsstation geschlossen und freut sich immer sehr dort zu sein, trotz der Chemotherapien.

Mit seiner Mama und seinen Geschwistern in Kamerun ist er regelmäßig per Videochat in Kontakt. „Und obwohl das alles sicherlich sehr emotional für ihn ist, hat man das Gefühl, dass die Freude groß ist und er mit seinem Heimweh sehr gut umgehen kann. Alles in allem überwiegt das Glück, dass ihm geholfen wird“, so Kustermann.

Info

Spenden

Wer spenden möchte, kann sich auf www.Hamami.org weiter informieren. Dort ist ein Online-Spendenformular und dort finden sich alle weiteren Informationen. Anbei auch das Spendenkonto: Hamami e.V., IBAN: DE86 6425 0040 0009 1056 76, Kreissparkasse Rottweil. Stichwort »Daniel«