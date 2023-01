2 In Hailfingen wurde der Geldautomat der Volksbank gesprengt. Foto: Baum

Auch der Hailfinger Dorfladen wurde durch die Sprengung des angrenzenden Geldautomaten stark beschädigt. Eine Spenden-Aktion soll den Laden nun retten.















Rottenburg-Hailfingen - Eva-Maria Öfner, Betreiberin des Ladens, wollte die Zerstörung nicht auf sich sitzen lassen und rief einen Spendenaufruf zum Wiederaufbau auf "GoFundMe" ins Leben.

"Wir sind Familie Öfner und möchten mit dieser Aktion Spendengelder für den Dorfladen in Hailfingen sammeln. Durch die Sprengung des angrenzenden Geldautomaten wurde das Lager mit beinahe allen Artikeln, den Regalen, der Kühltruhe und der Zwischenwand zerstört. Um einen zeitnahen Wiederaufbau zu ermöglichen, möchten wir dem Dorfladen auf diesem Weg unbürokratisch und zeitnah helfen. Bitte helfen auch Sie mit, dass der Dorfladen wiederaufgebaut werden kann!", schreibt die Inhaberin des Ladens.

5000 Euro in den ersten 24 Stunden

10 000 Euro ist Eva-Maria Öfners Zielsumme, in den ersten 24 Stunden ihres Spendenaufrufs kamen bereits über 5000 Euro zusammen. "In nicht einmal 24 Stunden konnten über 5000 Euro gesammelt werden und der Dorfladen kann am Montag dank 300 Ehrenamtsstunden wieder öffnen. Damit sind die Schäden noch nicht repariert und die Schadenssumme noch nicht abgedeckt, aber ein riesiger erster Meilenstein wurde erreicht", wird Öfner vom Presseteam der Crowdfunding-Seite "GoFundMe" zitiert.

Am Wochenende übernahmen dann die Fußball-Jungs des Sportverein Hailfingen noch das Verteilen von Flyern, sodass mittlerweile bereits mehr als 8000 Euro an Spenden eingingen.

Unterstützer melden sich zu Wort

Einige Unterstützer melden sich auf der Projekt-Seite zu Wort: "Nachdem ich gerade von dieser Aktion gehört habe, bin ich sehr berührt von der Vielzahl der Unterstützer. Zusätzlich zu dieser schnellen unbürokratischen Hilfsaktion gibt es aus meiner Sicht eine wirklich nachhaltige Möglichkeit, unseren Dorfi langfristig zu erhalten. Es wäre wunderbar, wenn noch mehr Hailfinger zumindest für einen Großteil ihrer Einkäufe in den Dorfladen kommen würden und nicht nur für das, was sie im Supermarkt vergessen haben", schreibt zum Beispiel Andreas W.

Mitarbeiter sind erschüttert

Eine Mitarbeiterin schreibt: "Wir Mitarbeiter sind sehr erschüttert über dieses Ereignis, vielen lieben Dank an alle die uns jetzt in welcher Art auch immer unterstützen, damit wir nächste Woche wieder für euch da sein können."

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag weckte ein lauter Knall Anwohner auf. Gegen vier Uhr hatten Unbekannte den Geldautomaten der Volksbank in der Hadolfinger Straße gesprengt und ausgeräumt. Ob es einen Zusammenhang zu der Tat in Empfingen vor wenigen Wochen gibt, konnte der Pressesprecher der Polizei noch nicht sagen. Im Dezember hatten Täter einen Geldautomaten der Volksbank in Empfingen gesprengt. Noch fehlt von den Tätern jede Spur.

Die Crowdfunding-Seite findet man unter diesem Link.