Spendenaktion in Pfalzgrafenweiler: TV-Handballer bereiten „Pro Teen“ einen Geldsegen

Eine gute Idee mit großer Wirkung: Der „Stubwiesen-Beach-Hock“, organisiert von den Handballern des Turnvereins Pfalzgrafenweiler und initiiert von „Bimbi & Bohne“ (Thomas Schmid und Axel Genkinger), habe im Juli für unvergessliche Abende in der Gemeinde gesorgt und gleichzeitig einen bemerkenswerten sozialen Beitrag geleistet: 11 672 Euro kamen durch den Verkauf von Getränken und Speisen zusammen und wurden an „Pro Teen“ gespendet, wie beide Vereine jetzt mitteilen.

Der Förderkreis Pro Teen finanziert seit dem Jahr 2010 die Stelle eines Jugendreferenten bei der evangelischen Kirchengemeinde Pfalzgrafenweiler, vollständig getragen von Spenden und Erlösen aus ehrenamtlichen Einsätzen.

Anfang der Woche überreichten „Bimbi & Bohne“ gemeinsam mit Valentin Graf (Abteilungsleiter Handball) sowie Tobias Landenberger (Burghof) den symbolischen Spendenscheck an Nina Weiß und Alfred Heß von „Pro Teen“, die sich überwältigt zeigten von der Höhe der Spende und dem außergewöhnlichen Engagement hinter der Aktion.

Bei der Spendenübergabe (von links): Nina Weiß, Alfred Heß, Tobias Landenberger, Axel Genkinger, Valentin Graf und Thomas Schmid Foto: Genkinger

Drei Wochen lang hatten die Initiatoren mit vielen Helfern einen Schotterplatz mitten im Ort in eine Strandbar mit Sand, Palmen, Palettenmöbeln, Turngeräten und Wasserzubern verwandelt.

Treffpunkt für Jung und Alt

Donnerstags und freitags wurde der „Stubwiesen-Beach-Hock“ zum Treffpunkt für Jung und Alt. Getränke aus der renovierten Handballer-Hütte sowie Burger und Pizza vom Burghof sorgten für kulinarischen Genuss.

Der gesamte Erlös war von Anfang an für einen guten Zweck bestimmt. Nicht kommerzielles Interesse, sondern der Wunsch, etwas Positives für die Gemeinde zu schaffen, stand im Mittelpunkt. „Wir wollten einen offenen, ungezwungenen Treffpunkt schaffen, an dem sich Menschen aller Altersgruppen willkommen fühlen“, so die Initiatoren. Ziel war es, Menschen aus allen Bereichen der Gemeinde anzusprechen, was eindrucksvoll gelang, heißt es weiter in der Mitteilung.

Resonanz durchweg positiv

Egal, ob in Arbeitskleidung, Sportoutfit oder Ausgehlook: Menschen aller Altersgruppen kamen zusammen und genossen kühle Drinks und nette Gespräche in entspannter Atmosphäre. Das Wetter spielte dabei an allen sechs Abenden perfekt mit, der Platz war stets gut besucht und die Resonanz durchweg positiv. Die Veranstaltung habe eindrucksvoll gezeigt, wie viel man mit Kreativität, Herzblut und Teamgeist bewegen könne, so die beiden Vereine in ihrem Fazit.