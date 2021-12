1 Gutschein-Übergabe vor dem Nagolder Krankenhaus: Gisela Günther, Hubert Mörk, Thomas Eisseler und Werner Baumeister (von links). Foto: Priestersbach

Einkaufsgutscheine für alle Mitarbeiter: Mit einer außergewöhnlichen Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit machte die Urschelstiftung die Wertschätzung der Bürgerschaft für das medizinische Personal und die Pflegekräfte im Nagolder Krankenhaus deutlich.















Nagold - 15 Kilogramm Nagoldvorrat-Geschenkgutscheine hatten Thomas Eisseler und Werner Baumeister von der Urschelstiftung bei der offiziellen Übergabe im Gepäck. Unterm Strich waren dies 430 Gutscheine über jeweils 30 Euro. "Das kommt bei den Mitarbeitern gut an – und das ist ein tolles Signal, über das wir uns sehr freuen", erklärte Hubert Mörk vor dem Nagolder Krankenhaus. Zudem machte der Ärztliche Direktor des Krankenhauses deutlich, dass sich das Personal der Kliniken seit nun fast zwei Jahren in einer Art Ausnahmezustand unter Pandemiebedingungen befindet. "Das hat mit dem Alltag im Krankenhaus nichts zu tun, und wir stoßen da an Grenzen", weiß Hubert Mörk, dass viele Mitarbeiter sich am oder bereits über dem Limit befinden.

Viele Mitarbeiter sind am Ende ihrer Kräfte

Mit Blick auf die aktuell angespannte Situation im Nagolder Krankenhaus teilte der Chefarzt der Inneren Medizin mit, dass die Intensivstation in Nagold derzeit bis zu 70 Prozent mit Covid-Patienten belegt ist. 80 bis 90 Prozent der richtig schweren Verläufe seien ungeimpft und im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. "Da bleibt kaum Raum, um größere Operationen zu planen", so Hubert Mörk auch mit Blick auf die zunehmenden Personalausfälle. "Viele Mitarbeiter sind erschöpft und am Ende ihrer Kräfte", sagt der Chefarzt. Vor diesem Hintergrund betont er: "Das Boostern ist unheimlich wichtig – denn bei Omikron stehen wir ohne Booster-Impfung ganz schlecht da".

Zeichen der Wertschätzung

"Es ist unglaublich, was hier von den Krankenhaus-Mitarbeitern an der Front geleistet wird", erklärten Thomas Eisseler und Werner Baumeister als Vorstandssprecher der Urschelstiftung.

Die Spendenaktion ist für die Bürgerstiftung in erster Linie ein Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit für die aufopfernde Tätigkeit der Beschäftigten im Nagolder Krankenhaus Nagold. Gleichzeitig würden davon aber auch die Nagolder Einzelhändler und Gastronomen profitieren, so Thomas Eisseler. Kritisch äußerte er sich in Richtung Bundesregierung, die es nicht geschafft habe, die angekündigten Bonuszahlungen für das Personal auf den Intensivstationen vor Weihnachten zu beschließen. "Da sind wir schneller und aktiver", machte der Vorstandssprecher deutlich.

Engagiert in der Pandemie

Doch überhaupt hat sich die Urschelstiftung in der Pandemie gleich auf mehreren Feldern engagiert. Werner Baumeister sprach von den "sechs Bausteinen der strategischen Corona-Initiative", zu denen neben den Sofortmaßnahmen zu Pandemiebeginn auch der Corona-Sozialfonds, ein Impftermin-Service für Nagolder Senioren, die Finanzierung des Feriensommers für Kinder und Jugendliche, ein Impftermin im Bürgerzentrum und jetzt die Spendenaktion für das Klinikpersonal gehören.

Die Verteilung der Spende wird vom Förderverein "Aktiv dabei - Freunde und Förderer der Kliniken Nagold" unter der Regie von Gisela Günther organisiert, die nicht nur zweite Vorsitzende des Fördervereins ist, sondern im Case-Management der Kliniken im Einsatz ist. Bei der Übergabe dankten die Vertreter der Urschelstiftung auch Citymanagerin Anna Bierig und Anna-Maria Rilling vom Cityverein für "die schnelle und unkomplizierte Vorbereitung" der Spendenaktion.