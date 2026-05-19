Spendenaktion in Bräunlingen: Große Hilfsbereitschaft nach schwerem Hausbrand

Aufrufe zu Spenden stoßen auf eine gute Resonanz in der Stadt und in der Umgebung. Die Betroffenen sind froh über die Hilfe und danken den Unterstützern.
Am Freitag, 17. April, ging kurz vor 10 Uhr der Notruf bei der Leitstelle ein: Ein Haus brennt an der Ecke Tuttinestraße und Obere Gerbe. Die Bräunlinger Feuerwehr war schnell vor Ort. Nachdem kurz nach 11 Uhr das Feuer unter Kontrolle war, wurde das ganze Ausmaß der Zerstörung durch den Brand so richtig deutlich. Schätzungen lagen zu diesem Zeitpunkt bei rund 200.000 Euro.