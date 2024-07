In der Gastronomie der Solemar-Therme wurde über ein halbes Jahr Spenden gesammelt. Nun konnte die Kur und Bäder GmbH Bad Dürrheim die erfreuliche Summe an den Generationentreff LEBENSWert übergeben. Der nächste Aktionsraum steht schon fest.

Die Spendenaktion „Suppe mit Sinn“ hat in der Gastronomie der Solemar-Therme erneut ein beeindruckendes Ergebnis erzielt, um bedürftigen Menschen zu helfen.

Die Aktion, die von der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim nun zum zweiten Mal durchgeführt wurde, erfuhr eine breite Unterstützung und eine erfreuliche Resonanz von Seiten der Solemar-Gäste sowie auch der Mitarbeitenden des Unternehmens, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Ursprung kommt von Wiener Tafel

Ursprünglich stamme die Idee von der Wiener Tafel, die diese Spendenaktion seit mehreren Jahren erfolgreich umsetzt, teilte die Stadt in einer Mitteilung mit. Das Prinzip hinter „Suppe mit Sinn“ sei einfach, aber wirkungsvoll: Das teilnehmende Restaurant wählt eine Suppe oder ein anderes Gericht auf seiner Karte aus, das seine „Suppe mit Sinn“ wird. Wenn ein Gast dieses Gericht bestellt, gehe ein Euro automatisch in die Spendenkasse.

Sechs Monate wurde gespendet

So konnten über den sechsmonatigen Aktionszeitraum vom 16. November 2023 bis einschließlich 15. Mai 2024 auch die Gäste sowie die Mitarbeitenden des Wellness- und Gesundheitszentrums Solemar die wechselnde Tagessuppe „mit Sinn“ bestellen. Durch die Spendenaktion konnte innerhalb der sechs Monate eine stattliche Summe in Höhe von insgesamt 3100 Euro für den guten Zweck angespart werden.

Den Spendenscheck durften die Verantwortlichen der Kur- und Bäder GmbH an den Verein „Generationentreff LEBENSWert“ aus Bad Dürrheim, dem Träger des Mehrgenerationenhauses, weiterleiten.

Spenden gehen an Lernlotsen

Die Spendensumme kommt dem Projekt „Lernlotsen“ zugute. Durch individuelle ehrenamtliche Nachhilfe werde die Bildungschancen von sozial und finanziell benachteiligen Kindern und Jugendlichen verbessert und ein lokaler Beitrag für mehr Chancengleichheit hergestellt. Die Eins-zu-eins-Betreuung finde in engem Kontakt mit den Schulen, der Schulsozialarbeit und Caritas-Sozialberatung statt. Überwiegend Seniorinnen und Senioren geben ihr Wissen samt Lebenserfahrung ehrenamtlich weiter.

Unterstützung von Jugendlichen und Kindern

Die Vorsitzende des Vereins, Angelika Strittmatter, zeigt sich sichtlich dankbar und erfreut über den Erfolg der Aktion: „Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben und Erfolg. Mit unserem ehrenamtlichen Lernlotsen-Projekt wollen wir benachteiligten Kindern und Jugendlichen die Chance auf eine bessere Zukunft geben.“

Auch der Gastronomie-Leiter des Solemars, Torsten Schuler, ist dankbar für das tolle Resultat der Aktion: „Diese erfreuliche Spendensumme wird einen sinnvollen Beitrag für die wertvolle Arbeit der ehrenamtlichen Lernlotsen leisten.“

Resonanz zur erneuten Spendenaktion ist hoch

Der Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim, Markus Spettel, ergänzt: „Soziale Nachhaltigkeit hat bei der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim einen hohen Stellenwert. Die Resonanz unserer Gäste zur erneuten Spendenaktion Suppe mit Sinn war wieder überwältigend. Mit einer erfreulichen Spendensumme können wir den Lernlotsen des Generationstreffs wichtige Ressourcen zur Verfügung stellen und somit die Bildungschancen vieler Kinder und Jugendlicher verbessern.“

Nächste Spendenaktion

Zeitraum

Der nächste Aktionszeitraum für die „Suppe mit Sinn“ startete bereits am 16. Mai und läuft bis einschließlich 15. November.

Spendenzweck

Die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim hat den Spendenzweck bewusst noch nicht festgelegt, da sie wie bei den Lernlotsen gerne Vorschläge und Ideen aus der Bevölkerung entgegennehmen möchte, die per E-Mail direkt an tagessuppemitsinn@kurundbaeder.de oder auch postalisch an die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim, Luisenstraße 4, 78073 Bad Dürrheim gerichtet werden können. Wichtig ist, dass es sich bei den Vorschlägen um gemeinnützige oder soziale Organisationen und Einrichtungen aus Bad Dürrheim und den Ortsteilen handelt. Die Frist für die Einreichung der Vorschläge endet am 31. Juli.