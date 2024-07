Spendenaktion in Bad Dürrheim: Jede Minute im Eis hilft kranken Kindern

1 Nachhaltigkeitsbeauftragte Sarah Hildebrand (links), Geschäftsführer der Nachsorgeklinik Tannheim, Thomas Müller, und Kathrin-Anna Ziegler, Projektleiterin des Biohacking-Teams, freuen sich auf viele Teilnehmer beim Eisbaden. Foto: Kur und Bäder GmbH

Mit einem Sprung ins kühlen Nass können Besucher am Samstag spenden. Mit jeder Minute im Eisbad unterstützen die Teilnehmer die Nachsorgeklinik in Tannheim. Außerdem gibt es ein kleines Unterhaltungsprogramm.









In diesem Jahr hat die Kur und Bäder GmbH ein „besonderes Herzensprojekt“ ins Leben gerufen: „Eisbaden für den guten Zweck“. Unter dem Motto „Steige ins Eis für die Kinder und Jugendlichen in Tannheim“ laden sie alle Mutigen ein, sich in das eiskalte Vergnügen zu begeben und dabei etwas Großartiges zu bewirken, so die Kur und Bäder GmbH in einer Pressemitteilung.