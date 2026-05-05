Spendenaktion gestartet: Gebürtiger Lahrer wird nach Serbien abgeschoben und kämpft dort ums Überleben

Ebubekir Dibrani wurde vor zwei Monaten aus Lahr nach Serbien abgeschoben. Doch er hat keinen Pass, spricht die Sprache nicht und erleidet Rassismus. Bekannte sammeln Spenden.
„Ich fühle mich wie im falschen Film“, sagt Ebubekir Dibrani. Der 28-jährige gebürtige Lahrer muss sich seit zwei Monaten in einem fremden Land durchschlagen. „Die Sprache ist anders, die Schrift, die Währung. Alles ist gerade Neuland“, sagt er. Denn der Roma fühlt sich als Ortenauer, wurde hier geboren und hat die Bundesrepublik nie verlassen – bis zuletzt. Nach Jahren auf der Flucht wurde er von den Behörden gefasst und nach Serbien abgeschoben.