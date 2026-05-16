Spendenaktion gestartet: Eine junge Friesenheimerin ist von heute auf morgen gelähmt

Die 18-jährige Enya Bayer war gesund, bis im Januar plötzlich eine schwere Krankheit bei ihr auftrat. Seither ist sie gelähmt und leidet unter fortwährenden Schmerzen.
Der Tag, der das Leben der 18-Jährigen für immer veränderte, war der 15. Januar 2026. An dem Donnerstag war Enya Bayer in der Berufsschule und anschließend bei der Arbeit – sie stand mitten im ersten Ausbildungsjahr zur medizinischen Fachangestellten. „Am Abend freute sie sich auf ein Treffen im Jugendkreis“, berichtet ihre Mutter auf der Spendenplattform Gofundme.