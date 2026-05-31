Spendenaktion für Schopfheimerin: Nach Herzinfarkt in Italien braucht es Geld für Rückholaktion

Nach einem schweren Herzinfarkt in Italien muss die Schopfheimerin Inge De Vries mit einem speziellen Krankentransport heim geholt werden. Familie und Freunde sammeln Spenden.
Die Plakate in Schopfheimer Geschäften und in sozialen Medien machen auf das Schicksal der 53-jährigen Patientin aufmerksam. Es ist bereits drei Wochen her, dass Inge De Vries mit Mann und Schwiegermutter einen Kurzurlaub auf einen Campingplatz bei Rimini an der Adria unternahm. Ihre beste Freundin Petra Kramer berichtet, dass Inge morgens noch auf die Veranda getreten sei, um eine Zigarette zu rauchen. Dann habe sie über Schmerzen im linken Arm und über Übelkeit geklagt. „Dann fiel sie um wie ein Baum“, so die Schilderung des schrecklichen Moments.