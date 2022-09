5 Die Arbeitskollegen Claus Dinser (links) und Buba Barrow initiierten die Spendenaktion für die Gärten von Kujew und realisierten schließlich dank der Unterstützer drei Projekte in Gambia. Foto: Stach

Ihr Projekt trägt dazu bei, dass sich zwei Dörfer in Gambia von Erzeugnissen aus dem Garten ernähren und die Kinder die Schule besuchen können: Claus Dinser aus Villingen und Buba Barrow haben mit einer Spendenaktion Hilfe zur Selbsthilfe geleistet.















VS-Villingen - Rund 26 000 Euro waren auf Initiative der Männer für zwei Brunnenprojekte und den Bau eines Zauns zusammengekommen. Unterstützung fanden sie beim Jobclub Villingen-Schwenningen, der die Werbetrommel rührte und Spendenbescheinigungen ausstellte.

Seinen Anfang nahm das Projekt mit einer Reise von Buba Barrow in seine alte Heimat. Er war 2014 als unbegleiteter Minderjähriger in Deutschland gelandet, hatte nach dem Hauptschulabschluss eine Lehre bei der Druckerei Leute gemacht und eine Stelle als Offsetdrucker bekommen. Über die Arbeit freundete er sich auch mit seinem Kollegen Claus Dinser an. Bei einem Besuch in Gambia lernte er das Entwicklungshilfeprojekt "Der Garten von Kujew" im Geburtsort seiner Mutter kennen.

Anschaffung einer elektrischen Pumpe für den Brunnen

Die Menschen baten ihn, bei der Anschaffung einer elektrischen Pumpe für den Brunnen zu helfen. Mussten sie doch das Wasser zur Bewirtschaftung der Felder mühsam von Hand aus rund 30 Metern Tiefe an die Oberfläche holen. Zudem fehlte Geld, um das Gelände zum Schutz vor Tieren zu umzäunen und Werkzeuge zur Bewirtschaftung anzuschaffen. Zurück in Villingen, erzählte er Dinser von der Sache. "Claus und seine Frau haben dann alles angezettelt", erzählt Barrow lachend.

Die ließen ihre Kontakte spielen, da sie in der Kirchengemeinde St. Konrad und im Perukreis aktiv sind, sprachen sie ihre Mitstreiter an, ebenso Freunde und Bekannte. Schnell war ein Flyer entstanden und der Jobclub als Partner gefunden, der Flüchtlingen auch aus Gambia seit Jahren zur Seite steht und verschiedene Projekte fördert.

Auf welch große Resonanz der Spendenaufruf stieß, freut die Familie Dinser und Barrow bis heute. Hatten sie zunächst den Zaun um den Garten finanziert, konnten sie bald auch den Bau des Brunnen in Angriff nehmen. Über solarbetriebene Pumpen gelangt das Wasser jetzt in einen 4000 Liter umfassenden Behälter, der ein ganzes Netz an Versorgungsstellen auf den Gelände bedient. Ein rundum gelungenes Projekt, erzählt Barrow mit einem Strahlen. Die Dorfbewohner bauen Gemüse und Obst an, können ihre Felder nicht mehr nur ein Mal, sondern zwei bis drei Mal im Jahr bestellen und sich selbst versorgen. Und da der Zaun die Parzellen vor wilden Tieren schützt, müssen die Kinder nicht mehr wie bisher die Pflanzen bewachen, sondern haben Zeit, in die Schule zu gehen.

Auch Menschen aus dem Nachbardorf bitten um Unterstützung

Dieser Fortschritt sprach sich schnell herum, und so kamen auch die Menschen aus dem Nachbardorf, in dem Buba Barrow aufgewachsen ist, auf ihn zu und baten um Unterstützung für einen pumpenbetriebenen Brunnen. Auch dieses Projekt konnten die Freunde aus Villingen dank der Spenden realisieren. Zudem reichte das Geld für den Kauf einer Getreidemühle für das Dorf, in dem Barrows Vater lebt. Bisher mussten die Einwohner ihr Getreide im Nachbarort verarbeiten. Und über die Nutzungsgebühr kommt Geld für eventuell anfallende Reparaturen herein.

Bei einem Besuch in Gambia konnte sich Buba Barrow einen Eindruck von den Veränderungen verschaffen und erlebte die Dankbarkeit der Menschen. "Ich bin froh, dass alles so gut gelaufen ist, erklärt er. Mit dem Erfolg hätten sie am Anfang nicht gerechnet, geben er und Dinser zu. Das sei auch dem guten Team vor Ort zu verdanken. Eine Kontaktperson und ein zuverlässiger Bauunternehmer hätten sichergestellt, dass das Geld eins zu eins in den Aufbau der Infrastruktur fließt. Und als Einheimischer habe er vermitteln können, erzählt Barrow.

Das alles hätten aber allein die Spender ermöglicht. Gut 26 000 Euro seien am Ende zusammengekommen. All den Unterstützern, durch die sie die drei Projekte jetzt abschließen konnten, galt so der Dank der Initiatoren. Für jeweils knapp 11 000 Euro sind die zwei Brunnen entstanden, rund 4500 Euro kostete die Mühle samt einer kleinen Garage als Unterstand.

Viel Zeit und Energie in drei Projekte gesteckt

Auch wenn es angesichts der Armut in Gambia immer Bedarf für Hilfe zur Selbsthilfe gebe, wollen Claus Dinser und Buba Barrow jetzt erst einmal eine Pause einlegen. Ist doch viel Zeit und Energie in ihre drei Projekte gesteckt. Dinser denkt jedenfalls daran, selbst einmal nach Gambia zu reisen. Und vielleicht findet sich ja eine neue Idee – ausschließen wollen das die beiden Freunde nicht.