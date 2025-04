Spendenaktion des Frauenbunds: Mit dem Solibrot Gutes tun – auch in der Raumschaft Triberg

Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB), Zweigverein Triberg, unterstützt die Solibrot-Aktion, die der Bundesverband und das katholische Werk der Entwicklungszusammenarbeit Misereor gemeinsam bundesweit durchführen. Als Kooperationspartner hat der Verein vor acht Jahren die Schonacher Bäckerei Backhäusle gewonnen. Seit Aschermittwoch und noch bis Karsamstag, 19. April, wird das Solibrot dort verkauft.

Backhäusle als Partner

Bundesweit haben sich Bäckereien bereit erklärt, während der Fastenzeit ein so genanntes Solibrot zu verkaufen. Dabei handelt es sich entweder um ein Brot nach neuem Rezept oder um eines aus dem üblichen Sortiment, das mit einem Benefizanteil von 50 Cent pro Brot verkauft wird. Die Kunden unterstützen durch den Kauf des Brots ein Projekt zur Förderung von Frauen und Familien in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die Solibrot-Aktion ist Bestandteil der bundesweiten Fastenaktion, die Misereor jährlich durchgeführt.

Gegen Genitalverstümmelung

Claudia Waldvogel, Vorsitzende des Zweigvereins, erklärt dazu: „Als Frauenbund stellen wir uns an die Seite der Hungernden und Benachteiligten. Der KDFB-Diözesanverband Freiburg hat sich in diesem Jahr für die Unterstützung des Projekts in Mali entschieden, welches sich gegen die Genitalverstümmelung heranwachsender Mädchen einsetzt. Wir möchten mit der Solibrot-Aktion dazu beitragen, dass sich ihre Lebenssituation verbessert und sie neue Perspektiven für die Zukunft erhalten. Besonders Frauen brauchen Unterstützung, denn meistens sind sie alleinige Ernährerinnen großer Familien und müssen jeden Tag deren Überleben sichern.“ Besonders freut sich Claudia Waldvogel, dass die Bäckerei Backhäusle – auch unter neuer Leitung von David Neumaier – während der gesamten Fastenzeit ein Solibrot anbietet.

Hier gibt es das Brot

In der Bäckerei Backhäusle in Schonach in der Untertalstraße 21, in der Hauptstraße 16 und beim Landmarkt, Sommerbergstraße 19, wird das Solibrot als Kartoffel-Dinkelbrot mit Hartweizengrießtopping, 500 Gramm, für 3 Euro mittwochs und freitags angeboten, ebenfalls in Triberg beim Backhäusle in der Hauptstraße 62 und in Schönwald bei Renates Lädele, Hauptstraße 15.