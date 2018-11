Spendenaktion Aus Ausflug wurde tiefgehende Bindung

Sie wollte den Kindern eine Freude bereiten. Nahm einen Korb voller Euromäuse, setzte sich ins Auto und machte sich auf den Weg zur Katharinenhöhe. Mit dabei Barbara Dickmann, die ihr Kinderbuch herausgebracht hatte und daraus vorlesen wollte. Gemeinsam gingen die zwei Frauen durch das Haus, landeten im "Kinderplanet" und die Lesung begann.

Marianne Mack, Ehefrau von Roland Mack, dem geschäftsführenden Gesellschafter des Europa-Parks, sah in die Kinderaugen, in blasse Gesichter ohne Haare, erlebte die warme, herzliche Atmosphäre, spürte das große Engagement der Mitarbeiter und war sehr berührt. Ihr sonst so fröhliches Gesicht wurde immer ernster und nachdenklicher.

Es blieb nicht bei den Euromäusen. Noch am gleichen Tag spendete sie. Ganz spontan. Aus dem Topf ihres Vereins "Santa Isabel – Hilfe für Kinder und Familien" überwies sie knapp 10.000 Euro. Dringend benötigtes Geld, um einen behindertengerechten Spielplatz zu verwirklichen. Wer hätte geahnt, dass das der Beginn einer Freundschaft, eines großen Engagements von Marianne Mack und ihrer Familie werden sollte.